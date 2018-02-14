مخيتاريان سعيد بانضمام أوباميانغ إلى أرسنال

يشعر هنريك مخيتاريان صانع لعب أرسنال بسعادة كبيرة بعدما أصبح يلعب مجددا مع صديقه وزميله بيير-إيمريك أوباميانغ عقب انضمامهما الشهر الماضي إلى أرسنال المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز.



ولعب الثنائي معا في بروسيا دورتموند لمدة ثلاث سنوات بدءا من 2013 وتألقا معا في موسم 2015-2016 على وجه التحديد عندما اشتركا في تسجيل 62 هدفا وصناعة 44 هدفا في كل المسابقات.



وبدأ مخيتاريان وأوباميانج مشوارهما مع أرسنال بشكل رائع إذ صنع اللاعب الأرميني، المنضم من مانشستر يونايتد، ثلاثة أهداف، بينما أضاف مهاجم الجابون هدفا خلال الفوز الكبير بنتيجة 5-1 على إيفرتون.



وقال مخيتاريان لموقع أرسنال على الإنترنت: لم تسنح لنا فرصة جيدة للمران معا قبل مواجهة إيفرتون، فقد جاء متأخرا قليلا وتقريبا قبل يومين من المباراة وتدرب مرتين.



وتابع: كنت أعتقد أنه أشبه بالحلم أن نلعب معا في فريق آخر غير دورتموند لكني أشعر بسعادة كبيرة جدا من أجل ذلك، وأعرفه جيدا وهو من أقرب أصدقائي ومن أفضل زملائي الذين لعبت بجوارهم طوال مشواري، وأنا سعيد جدا بوجوده هنا وأعتقد أن كل الجماهير سعيدة بوجوده بقميص أرسنال. ماذا يمكنني أن أقول؟ أنا أحب اللعب معه.



ولم يترك الثنائي بصمة مؤثرة خلال خسارة أرسنال أمام توتنهام في الجولة الماضية لكن ستكون الفرصة سانحة للتعاون خلال الفترة المقبلة.



ولن يكون بوسع أوباميانغ اللعب في الدوري الأوروبي مع أرسنال لكن المهاجم البالغ عمره 28 عاما يمكنه الاستعداد لخوض مباراتين أمام مانشستر سيتي.



ويلعب أرسنال مع سيتي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية في 25 فبراير قبل أن يستضيف فريق بيب غوارديولا في الدوري بعدها بأربعة أيام>