نابولي الإيطالي يتربص بطموح لايبزغ في الدوري الأوروبي

المصدر: نابولي - د ب أ

تعود الحياة، يوم الخميس، إلى مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم من خلال جولة الذهاب في دور الـ32 للمسابقة والتي تشهد عدة مباريات مثيرة يأتي في مقدمتها مواجهتان بين الكرة الألمانية ونظيرتها الإيطالية.

ويأمل لايبزغ الألماني في انشغال مضيفه نابولي بالمنافسة الملتهبة على صدارة الدوري الإيطالي، فيما يحل أتالانتا الإيطالي ضيفا على بوروسيا دورتموند الألماني.

ومع خروج عدد من الفرق الكبيرة من مسابقة دوري الأبطال الأوروبي وانتقالها إلى مسابقة الدوري الأوروبي، تبدو المنافسة على أشدها في الدور وربما أكثر مما حدث في نفس المسابقة بالموسم الماضي والتي فاز بلقبها مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويتطلع نابولي إلى الفوز في الموسم الحالي بأول لقب له في الدوري الإيطالي منذ فوزه باللقب عام 1990 عندما كان أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا نجما في صفوف الفريق.

ويتصدر نابولي جدول الدوري الإيطالي حاليا بفارق نقطة واحدة أمام يوفنتوس حامل لقب البطولة، ويأمل لايبزغ في أن يكون تركيز نابولي منصبا بشكل أكبر على الدوري المحلي عندما يلتقي الفريقان يوم الخميس.

وقال دييغو ديمه لاعب خط وسط لايبزغ، والذي ينتمي والده لجنوب إيطاليا وأطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى دييغو مارادونا، في تصريحات إلى صحيفة "بيلد" الألمانية: إنها مواجهة فاصلة ويمكن أن تشهد أي شيء.

ويحتل لايبزغ المركز الثاني في الدوري الألماني (بوندسليغا) ولكن بفارق 18 نقطة خلف بايرن ميونخ الذي ضمن منطقيا لفوز بلقب المسابقة، ولهذا تبدو فرصة الفوز بلقب الدوري الأوروبي أكثر أهمية للايبزغ حاليا. وينتظر أن يعود ديمه إلى صفوف الفريق في المباراة بعدما غاب عن المباراة التي انتهت بالفوز 2 - صفر على أوغسبورغ في البوندسليغا يوم الجمعة الماضي.

وقد يفتقد ماوريسيو ساري المدير الفني لنابولي في هذه المباراة جهود المهاجم السلوفاكي ماريك هامشيك قائد الفريق وراؤول ألبيول مدافع الفريق بسبب الإصابات.

كما ذكرت وسائل الإعلام أن ساري يعتزم منح مهاجمه درايز ميرتنز راحة من المباراة والاعتماد على سياسة المداورة في اختياراته بخطي الوسط والدفاع.

ويواجه دورتموند مأزقا مشابها لمأزق نابولي حيث يحتل المركز الثالث في جدول البوندسليجا ويسعى لضمان مركز يؤهله للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وبالتالي ، سيكون على الفريق أن يحدد أولوياته من بين الدوري المحلي أو الدوري الأوروبي علما بأنه سيخوض مواجهة صعبة أمام أتالانتا المتألق.

ويحل لاتسيو لإيطالي الذي تصدر مجموعته في دور المجموعات بالدوري الأوروبي ضيفا على ستيوا بوخارست الروماني.

ويبدو لاتسيو بحالة سيئة بعد الهزيمة 1 - 4 أمام نابولي مطلع هذا الأسبوع في الدوري الإيطالي لتكون الهزيمة الثالثة له على التوالي في الدوري المحلي.

وعلى النقيض ، يستمتع جينارو غاتوزو المدير الفني لميلان بالتحسن التدريجي في مستوى فريقه منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق في أواخر نوفمبر الماضي ولكنه يشعر بالقلق من مباراته في ضيافة لودوغوريتش رازغراد بطل الدوري البلغاري.

وقال غاتوزو ، الذي فاز بلقب دوري الابطال مرتين كلاعب خط وسط في صفوف ميلان : يجب أن نستعد للمباراة بحذر وعناية... لاعبو لودوغوريتس لديهم خبرة أكبر من خبرة لاعبينا. ستكون مباراة في غاية القوة والخطورة.

ويواجه أرسنال الإنجليزي اختبارا صعبا في ضيافة أوسترسوند السويدي الذي يقوده المدرب الإنجليزي غراهام بوتر علما بأنها المرة الأولى التي يخوض فيها أوسترسوند فعاليات هذا الدور في المسابقة.

كما تواجه فرق أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو وفياريال الإسبانية اختبارات صعبة خارج ملاعبها في مواجهة كوبنهاغن الدنماركي وسبارتاك موسكو الروسي وليون الفرنسي على الترتيب فيما يستضيف ريال سوسييداد الإسباني فريق ريد بول سالزبورغ