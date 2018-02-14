هيغواين: انتقاد اللاعبين سهل جداً وأنت في المنزل

دافع نجم كرة القدم الأرجنتيني الدولي غونزالو هيغواين، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، عن نفسه ضد الانتقادات التي تعرض لها عقب إهداره ضربة جزاء في المباراة أمم توتنهام الإنجليزي يوم الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال الأوروبي.

وكان هيغواين أبرز نجوم المباراة أمس حيث سجل هدفين مبكرين لفريقه في أول ثماني دقائق من المباراة، ولكنه سدد الكرة من ضربة جزاء في العارضة، كما أهدر فرصة خطيرة للغاية، فيما رد توتنهام بقوة وانتزع التعادل 2 - 2 على ملعب يوفنتوس بمدينة تورينو.

وقال هيغواين، في رسالة على حسابه الرسمي بموقع "انستغرام" للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت: يا له من أمر سهل أن تتحدث بعد المباراة وأنت جالس على مقعدك في المنزل. خلال تقدمنا 2 - صفر، كان كل شيء على ما يرام تماما. وبعد التعادل 2 - 2 تغيرت كل الآراء. لا نبالي بهذا، وسنسافر إلى لندن من أجل التأهل عبر مباراة الإياب. تحياتي لكل من يريد الخير ليوفنتوس.

ويلتقي الفريقان إيابا على استاد "ويمبلي" العريق في العاصمة البريطانية لندن في السابع من مارس المقبل.