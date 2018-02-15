أرسنال يواجه فريقاً عمره 20 عاماً ويقوده لاعب عراقي

ثلاث ساعات بالطائرة بين لندن ومدينة اوسترسوند، وسنوات ضوئية بمقاييس كرة القدم بين الفريق السويدي وضيفه الإنجليزي، قبل مباراة الخميس في ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وقد تصل درجة الحرارة إلى -5 تحت الصفر عندما يحل أرسنال ضيفا على فريق المدينة الصغيرة، ولكن الإثارة ستكون موجودة بين المشجعين ولاعبيهم.

فريق لم ير النور إلا في عام 1967، أي بعد عام من تولي الفرنسي أرسين فينغر قيادة فريق أرسنال في إنجلترا. وبينما كان المدفعجية يحتفلون بلقب البريميرليغ في 2004 نال منافسهم السويدي المركز الرابع في ذلك العام في دوري المستوى الثالث في بلاده.

ولم يلاحظ أرسنال الذي حل وصيفا في أوروبا في 2006، أن أوسترسوند كان يحافظ على مركز الحادي عشر في دوري الثالثة. وتوج أرسنال بكأس إنجلترا في 2015، عندما نجح أوسترسوند بالتأهل لأول مرة إلى دوري الدرجة الممتازة في السويد بنفس العام.

ويعيش 44 ألفا في المدينة التي جرى تأسيسها في القرن الثامن عشر والتي اشتهرت بكونها أحد أبرز مقرات الجيش السويدي في تاريخه وبامتلاكها مناظر ساحرة بالقرب من خامس أكبر بحيرة في الدولة الاسكندافية، الموقع الجغرافي المتوسط لها جلب لها لقب "مدينة وسط السويد"، وثلوجها الغزيرة جعلتها مرشحة دائما لاستضافة الألعاب الأولمبية الشتوية دون أن تنجح بنيل ذلك حتى الآن.

ويقود فريقها الكروي مدرب إنجليزي لا تحمل مسيرته أكثر من 5 مباريات في "بريميرليغ" لكنه يحمل شهادة في علم الاجتماع وإحدى وسائل تحضيره تشمل غناء اللاعبين أمام رفاقهم، أوسترسوند أزاح في طريقه بالمسابقة فرقا كبيرة مثل غلطة سراي التركي وباوك اليوناني وتفوق في مرحلة المجموعات على هيرتا برلين الألماني.

ويرتدي المصري محمد النني قميص أرسنال فيما يحمل شارة قيادة أصحاب الأرض العراقي بروا نوري.

30 ألف معجب لصفحة الفريق السويدي على فيسبوك و8 آلاف متابع على صفحته في تويتر، أما الضيف اللندني فإنه يملك 37 مليون معجب على فيسبوك و13 مليون متابع له على تويتر.