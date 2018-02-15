أسينسيو "ذو السعر الزهيد" يبعثر ملايين ناصر الخليفي

أنفق باريس سان جيرمان 400 مليون يورو على التعاقد مع نيمار وكيليان مبابي مطلع الموسم، لكن البديل ماركو أسينسيو خطف الأضواء في فوز ريال مدريد 3-1 على متصدر الدوري الفرنسي في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.

ولم يكلف الجناح الإسباني أسينسيو ريال مدريد أكثر من 3.5 مليون يورو من مايوركا في 2014، وشارك كبديل في الدقيقة 79، لكنه لعب دورا حاسما في هدفي كريستيانو رونالدو ومارسيلو ليمنح بطل أوروبا فوزا متأخرا ويفرض سيطرته على المواجهة.

وبعد أقل من ثلاث دقائق من دخوله، انطلق اللاعب البالغ عمره 22 عاما داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى ومرر إلى رونالدو الذي وضع الكرة داخل الشباك بركبته ليتقدم ريال للمرة الأولى في الدقيقة 83.

وانطلق اللاعب الإسباني الدولي مرة أخرى من الناحية اليسرى ومرر إلى مارسيلو الذي هز الشباك محرزا الهدف الثالث ليصبح باريس سان جيرمان بحاجة للفوز بفارق هدفين على الأقل في مباراة الإياب ليتفادى خروجه المبكر المحرج من دور الستة عشر للعام الثاني على التوالي.

وخرج باريس سان جيرمان بشكل مذل من الدور ذاته في العام الماضي أمام برشلونة بعد هزيمته 6-1 في مباراة الإياب.

وبدا أن تعاقد سان جيرمان مع نيمار من برشلونة في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو هو بمثابة إعلان واضح لرغبته في ترك بصمته في هذه البطولة القارية، وهز اللاعب البرازيلي الشباك 28 مرة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، لكنه لم يكن مؤثرا وحصل على إنذار بعد تدخل ضد ناتشو فرناندو مدافع ريال مدريد.

وسيكلف مبابي فريقه المدعوم من قطر مبلغ 180 مليون يورو عندما تنتهي فترة إعارته من موناكو في يونيو، وساهم في صناعة الهدف الأول لزميله أدريان رابيو، لكنه أهدر فرصة خطيرة للتسجيل وإعادة التقدم لفريقه في الشوط الثاني بعدما سدد في الحارس كيلور نافاس بعد تمريرة من نيمار.