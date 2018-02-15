رونالدو: هذا اللاعب يجب أن يغادر ريال مدريد فوراً

أنهى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فرحته بفوز ريال مدريد على باريس سان جيرمان مبكراً، وطلب من فلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني بالتخلص من زميله إيسكو بعد نهاية الموسم الحالي بأي ثمن.

وخرج إيسكو من الملعب منتصف الشوط الثاني، وعندما دخل غاريث بيل وماركز أسينسيو تغير أداء الفريق وأحرز هدفين متأخرين ليقلب خسارته بهدف إلى فوز 3-1.

وقالت صحيفة "دياريو قول" الإسبانية إن رونالدو خرج من المباراة غاضباً رغم تسجيله هدفين بسبب إيسكو، وقال لفلورنتيو بيريز "لا أريد هذا اللاعب في ريال مدريد"، ووافقه الرئيس الذي سيسعى جاهداً لبيعه في فترة الانتقالات.

وبحسب الصحيفة فإن رونالدو كان غاضباً من دخول إيسكو إلى قائمة الفريق الأساسية عوضاً عن الويلزي غاريث بيل، ويراه سبباً بإبطاء رتم لعب الفريق وتسببه بأخطاء كثيرة أدت إلى معاناة ريال مدريد في الشق الهجومي، وتحسن الوضع تماماً بعدما أخرجه زين الدين زيدان من الملعب.

وقال رونالدو إلى مقربين منه بعد نهاية المباراة: ماذا كان سيحدث لو لعب بيل أساسياً وبقي إيسكو على مقاعد البدلاء؟! موضحاً أن أيام إيسكو في ريال مدريد انتهت ويجب أن يرحل عن ريال مدريد في الصيف القادم.

وتغير حال إيسكو خلال عام واحد، فبعدما كان لاعباً مؤثراً في قائمة زين الدين زيدان التي جلبت الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الفائت، بات لاعباً مكروهاً في صفوف الريال، بل إن رونالدو سئم منه ويريد رحيله.

ويحمل رونالدو إيسكو مسؤولية مستويات الفريق المتعثرة هذا الموسم، مشيراً إلى أنه كان يريد رحيله عن ريال مدريد الصيف الماضي وبقاء خاميس رودريغيز الذي أعير إلى بايرن ميونخ لمدة موسمين.

واستسلم فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أمام طلبات رونالدو بعدما ظل يدافع عن إيسكو لفترة طويلة، والآن بات ينتظر وصول أي عرض ليتم التخلص من النجم الإسباني الشاب.