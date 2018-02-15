فينغر غاضب من استبعاد أوباميانغ

انتقد أرسين فينغر مدرب أرسنال لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التي تمنع لاعبا مثل بيير-إيمريك أوباميانغ من اللعب مع فريقه الجديد في الدوري الأوروبي ووصف هذه اللوائح بأنها "غير منطقية".



وانضم أوباميانغ إلى أرسنال الشهر الماضي ولن يكون بوسعه اللعب في الدوري الأوروبي لسابق مشاركته هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا مع فريقه السابق بروسيا دورتموند. وتمنع اللوائح أي لاعب من تمثيل فريقين مختلفين في أوروبا خلال الموسم ذاته.



ولا يملك فينغر خيارات هجومية سوى داني ويلبيك وإيدي نكيتيا في ذهاب دور 32 للدوري الأوروبي أمام أوسترسوند يوم الخميس في ظل معاناة ألكسندر لاكازيت من إصابة في الركبة.



وقال فينغر في مؤتمر صحفي: أعتقد أنه بالإجماع ترغب كل الأندية في إلغاء هذه اللائحة في أوروبا، خاصة لأنه على سبيل المثال شارك مع دورتموند وانتقل دورتموند

للعب في الدوري الأوروبي ولا يستطيع اللعب.



وتابع: عند النظر إلى حجم الإنفاق في سوق الانتقالات سنجد الآن أن الفريق ينفق 50 و60 و70 مليون جنيه إسترليني في منتصف الموسم ولا يستطيع اللاعبون الجدد المشاركة وهذا غير منطقي.



ويستضيف أرسنال منافسه أوسترسوند في لقاء الإياب الأسبوع المقبل قبل أن يواجه مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية في 25 فبراير الجاري.