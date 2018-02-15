قرارات إيمري تسقط باريس في "سانتياغو برنابيو"

أتى قرار المدرب أوناي إيمري بإشراك جيوفاني لوسيلسو في التشكيلة الأساسية أمام خط الدفاع بنتائج عكسية وخسر باريس سان جيرمان 3-1 أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لكنه لا يزال واثقا من إمكانية التأهل إلى دور الثمانية.



وترك إيمري لاعب الوسط صاحب الخبرة تياغو موتا، غير الجاهز بدنيا بشكل كامل، خارج التشكيلة تماما وأبقى لاسانا ديارا على مقاعد البدلاء ووضع ثقته في اللاعب الشاب البالغ عمره 21 عاما.



وارتكب الشاب خطأ ضد توني كروس أسفر عن ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول وارتكب عدة أخطاء كانت يمكن أن تكلفه أكثر من الهدف.



وتقدم لوسيلسو كثيرا في الملعب ليترك مساحة كبيرة لمنافسه لوكا مودريتش للتحرك بحرية. لكن إيمري أصر على أن لاعبه قدم "مباراة كبيرة" كما أكد ثقته الكاملة في تحقيق انتفاضة في باريس في السادس من مارس.



وسيكون كيليان مبابي ونيمار مطالبين بإظهار المزيد من الإمكانيات التي جعلت سان جيرمان ينفق 400 مليون يورو لضمهما الصيف الماضي. وقال إيمري: لدينا الكثير من الخيارات لتعويض الهزيمة ولدي ثقة في الفريق.



ويعتقد المدرب الإسباني، الذي افتتح التسجيل عن طريق أدريان رابيو، أن فريقه كان يستحق الخروج بنتيجة أفضل.



وأضاف إيمري: هناك طريقتان للنظر إلى الأمور.. أنها نتيجة سيئة لكننا نملك القدرة على تعويض ذلك وأننا لعبنا بشكل رائع. أنا سعيد بطريقة لعبنا.



وشعر ماركو فيراتي لاعب وسط سان جيرمان بالتفاؤل أيضا. وقال : أنا واثق قبل لقاء الإياب لأننا لعبنا مباراة جيدة.



لكن رابيو في المقابل وجه انتقادات لمتصدر الدوري الفرنسي. وقال: المشكلة أنه من السهل تسجيل ثمانية أهداف أمام ديغون لكن في مثل هذه المباريات نحتاج إلى نكون حاسمين، وسنحاول تعويض ذلك في باريس لكن أمام مثل هذه العقبة تكون الأمور صعبة. صنعنا الفرص لكنا لم تكن بالخطورة اللازمة، وعند اللعب أمام مثل هذه الفرق فإن المنافس يملك فرصتين أو ثلاث فرص ويسجل منها. لم نلعب المباراة التي كنا نريدها ولهذا السبب أنا أشعر بالغضب