كارينيو يبحث عن فوزه الرابع أمام الهلال

يدخل الأوروغوياني دانيال كارينيو مدرب الشباب مواجهة الهلال بحثا عن انتصاره الرابع على الأخير في مختلف البطولات المحلية، بعد تجربة النصر السابقة والشباب الحالية.

وواجه المدرب الأوروغوياني نادي الهلال 6 مرات برفقة النصر والشباب، استطاع فيها الانتصار في 3 لقاءات والتعادل في آخر، والخسارة في لقاءين، أحدهما كان نهائي كأس ولي العهد والآخر لم يؤثر أبدا في نتيجة فريقه الموسمية في ذاك العام.

وواجه كارينيو الهلال أول مرة في لقاء الإياب من موسم 2012 -2013 في ديربي الرياض برفقة أصفر العاصمة، بعد أن أتى به النصر خلفاً للكولومبي ماتورانا الذي أقيل بعد 5 لقاءات، والأوروغوياني الآخر أليخاندرو دوترا الذي تم تكليفه لتدريب الفريق لمباراة واحدة فقط. وانتهت مواجهته الأولى أمام الهلال بهدف نظيف أحرزه محمد السهلاوي معلنا انتصاره الأول على الهلال في مواجهته الأولى.

وبعد 22 يوما من مواجهته الأولى لأزرق العاصمة، تعرض كارينيو لهزيمته الأولى على يد الهلال في نهائي كأس ولي العهد، بعد أن تقرر ذهاب المباراة إلى الأشواط الإضافية لعدم قدرة الفريقين على إحراز أي هدف في الوقت الأصلي من المباراة، ليتقدم الهلال في الدقيقة 118 عن طريق محمد الشلهوب من ركلة جزاء، ويعادل حسن الراهب الكفة في الدقيقة 120، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي توجت أزرق العاصمة بلقب كأس ولي العهد.

وحقق كارينيو ثاني انتصاراته على الهلال في لقاء الذهاب من موسم 2013 - 2014، الذي انتهى بنتيجة هدفين لهدف تكفل بها محمد السهلاوي، فيما أحرز هدف الهلال الوحيد ناصر الشمراني. وتعود رابع مواجهات كارينيو أمام الهلال إلى نهائي كأس ولي العهد عام 2014، الذي انتقم فيه المدرب الأوروغوياني من نهائي العام الذي سبقه، بعد أن حقق النصر البطولة في الوقت الأصلي من المباراة رغم تقدم الهلال في الدقيقة الثانية عن طريق ناصر الشمراني، قبل أن يعادل سلطان الدعيع النتيجة بالخطأ في مرماه ويضيف محمد السهلاوي الهدف الثاني من ركلة جزاء لينتهي اللقاء بتتويج النصر بالبطولة.

وبعد 20 يوما من نهائي كأس ولي العهد، تواجه كارينيو والهلال في لقاء الإياب من موسم 2013 – 2014 وتعرض لهزيمته الثانية من أزرق العاصمة في مباراة ماراثونية انتهت بأربعة أهداف مقابل ثلاثة صفراء، أحرزها عمر هوساوي بالخطأ في مرماه، ياسر القحطاني، ناصر الشمراني وتياغو نيفيز، فيما أحرز أهداف النصر إلتون رودريغيز، هدفان، ومحمد السهلاوي، إلا أن الموسم انتهى بتتويج النصر بطلا للدوري السعودي بخسارة وحيدة أتت من الغريم الأزلي.

وفي لقاء الذهاب من الموسم الحالي، 2017 – 2018، اقتنص كارينيو نقطة ثمينة من الهلال بعدما فرض التعادل على أرض الأخير رغم سوء أحوال الشباب في مطلع الموسم، لينتهي اللقاء بهدف لمثله، تقدم كارلوس إدواردو بهدف الهلال، قبل أن يحرز خالد الكعبي هدف التعادل الثمين للشباب.