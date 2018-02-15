كروس: ألقاب زيدان تتحدث عن مسيرته

دافع اللاعب الألماني توني كروس، نجم وسط ريال مدريد الإسباني، عن مدربه الفرنسي زين الدين زيدان مؤكدا أن ليلة الأربعاء التي تغلب فيها فريقه على باريس سان جيرمان الفرنسي تظهر حقيقة "الشفرة الجينية" للنادي الملكي.



وقال اللاعب الألماني عقب فوز ريال مدريد 3 - 1 على ضيفه باريس سان جيرمان في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا: في فريق مثل ريال مدريد دائما ما تثور النقاشات عندما لا تسير الأمور على ما يرام، ولكن زيدان فاز بثمانية ألقاب في عامين وهذا كاف للتحدث عنه.



ووصل ريال مدريد إلى مباراته أمام باريس سان جيرمان تحت وطأة ضغوط كبيرة بعد تفريطه في فرصة الصراع على لقب الدوري الإسباني لصالح برشلونة وخروجه من منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا،هذا بالإضافة إلى طريقة لعب زيدان التي أثارت الكثير من الانتقادات في مواجهة المدرب الفرنسي.



وأضاف كروس قائلا: لقد مررنا بمرحلة معقدة ولكن في الأسابيع الأخيرة واليوم رفعنا من مستوانا، وأثق أننا سنحقق الكثير من النجاح في المستقبل.



واستطرد قائلا: هذا الانتصار مهم للغاية لأن دوري الأبطال هو البطولة الوحيدة التي يمكن لنا أن نفوز بها حاليا، في ريال مدريد يجب أن تفوز بالألقاب وأن تبذل كل شيء.



وأشار كروس، الذي يحتفظ لنفسه بمركز دائم في تشكيلة ريال مدريد الأساسية، إلى أن العلاقة بين ريال مدريد وبطولة دوري أبطال أوروبا "يمكن شرحها بسهولة"، فهي البطولة التي فاز بها الفريق ثلاث مرات في أخر ربع سنوات.



وتابع: شرح هذه العلاقة أمر سهل للغاية: تروق لنا هذه البطولة وهذا ليس سرا، لقد دللنا على هذا خلال العامين الأخيرين، تروق لنا هذه الليالي أمام الفرق الكبرى في ظل هذه الأجواء.



ورغم ذلك، كشف كروس أن تفوق ريال مدريد بنتيجة 3 - 1 في مباراة الذهاب لم يحسم تأهله وأن العبور إلى دور الثمانية سيكون من خلال مباراة العودة في العاصمة الفرنسية باريس في السادس من مارس المقبل.



وتابع لاعب وسط المنتخب الألماني قائلا: استقبال هدف على ملعبك هو خبر سيء دائما، ولكن الأهم من هذا هو أننا نجحنا في العودة، باريس سان جيرمان يتمتع بقوة هجومية كبيرة ويمكنه أن يسجل أهدافا في أي وضعية، ونحن أيضا نستطيع ذلك.



وأثار اللاعب الألماني جدلا كبيرا في مباراة الأربعاء على خلفية ركلة الجزاء التي احتسبت لصالحه، والتي أكد أنها صحيحة تماما وليست محلا للجدال.



وأشار كروس قائلا: إنها ركلة واضحة، لا نقاش في هذا، لقد دخلت إلى منطقة المرمى بسرعة كبيرة، لقد جذبني من الجزء العلوي وأطاح بي، يجب أن تحتسب ركلة جزاء.