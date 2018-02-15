كونتي: سأقوم بالمداورة في مواجهتي هال سيتي وبرشلونة

سيتبع أنتونيو كونتي مدرب تشيلسي سياسة التناوب بين اللاعبين في مواجهة هال سيتي يوم الجمعة في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حيث تنتظر الفريق سلسلة من المباريات الصعبة لكنه قال إن الأداء بقوة في الكأس من بين أولوياته حتى نهاية الموسم.

وبعد المواجهة التي تأتي في الدور الخامس أمام هال سيتي فريق الدرجة الثانية سيستضيف تشيلسي منافسه برشلونة في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل قبل مباراتي قمة متتاليتين في الدوري الممتاز أمام الغريمين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

وأبلغ كونتي مؤتمرا صحفيا يوم الخميس: ينتظرنا أسبوعان في غاية الصعوبة. بالنسبة لهذا الموسم يتعين أن تكون لدينا خطة جيدة لمواجهة هذه السلسلة من المباريات الصعبة، وفي الوقت ذاته وكما تعلمون جيدا نسعى للعبور للدور التالي في كأس الاتحاد.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في الدوري بفارق 19 نقطة عن سيتي المتصدر قبل 11 مباراة على النهاية لكن كونتي قال إن الفريق يتعين عليه تقديم أفضل مستوى للمحافظة على تفوقه على توتنهام هوتسبير وأرسنال اللذين يلياه في الترتيب.

وأضاف: في بداية الموسم تصبح كل بطولة مهمة .. ونسعى للقتال على كل لقب ممكن. هناك ثلاث أولويات تنتظرنا حتى نهاية الموسم.

وسيغيب ثنائي الوسط تيموي باكايوكو وروس باركلي وأيضا المدافع ديفيد لويز عن مباراة هال سيتي بسبب الإصابة. وسيخضع المهاجم أوليفيه جيرو المصاب في ربلة الساق والمدافع ماركوس ألونسو المصاب في الكاحل لاختبار أخير لتحديد مدى تعافيهما.

وسيدخل هال سيتي المباراة منتشيا بفوزه 2 - 1 في الدور الرابع على نوتنغهام فورست قاهر أرسنال.