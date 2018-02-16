أتليتيكو يقترب من دور الـ16 ويتغلب على كوبنهاغن

أصبح أتليتيكو مدريد الإسباني قريبا للغاية من التأهل إلى الدور القادم، إثر فوزه الكبير والمستحق 4 - 1 على مضيفه كوبنهاغن الدنماركي.

وتقدم الفريق الدنماركي بهدف مباغت حمل توقيع فيكتور فيشير في الدقيقة 15، قبل أن يتعادل ساؤول نيجويز لأتلتيكو في الدقيقة 21.

وأضاف كيفن غاميرو وأنتوان غريزمان الهدفين الثاني والثالث لأتليتيكو في الدقيقتين 37 و71، في حين أحرز فيتولو الهدف الرابع في الدقيقة 77.

وأسفرت باقي المباريات عن فوز أتلتيك بيلباو الإسباني على مضيفه سبارتاك موسكو الروسي 3 - 1، ولوكوموتيف موسكو الروسي على مضيفه نيس الفرنسي 3 - 2، وأولمبيك مارسيليا الفرنسي على ضيفه سبورتنغ براغا البرتغالي 3 - صفر، فيما تعادل سالزبورغ النمساوي مع مضيفه ريال سوسييداد الإسباني 2 - 2.

كما فاز سيلتيك الأسكتلندي على ضيفه زينيت الروسي 1 - صفر، وستيوا بوخارست الروماني على ضيفه لاتسيو الإيطالي بالنتيجة ذاتها، وليون الفرنسي على ضيفه فياريال الإسباني 3 - 1، ولايبزيغ الألماني على مضيفه نابولي الإيطالي بنفس النتيجة في مفاجأة من العيار الثقيل، وتعادل بارتيزان بلغراد الصربي مع ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 1 - 1، وإيك أثينا اليوناني مع ضيفه دينامو كييف الأوكراني بنفس النتيجة.