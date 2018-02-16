الاتحاد الإسباني المؤقت يحدد موعد انتخاب الرئيس الجديد

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة أنه حدد أبريل المقبل موعدا لإجراء الانتخابات لاختيار الرئيس الجديد الذي سيحل مكان أنخيل ماريا فيار الذي أقصي من المنصب.

وذكر الاتحاد في بيان أصدره يوم الجمعة: الحملات الانتخابية ستبدأ اعتبارا من الآن، والانتخابات ستجرى في التاسع من أبريل 2018.

ويتولى خوان لويس لاريا إدارة الاتحاد الإسباني بشكل مؤقت منذ إلقاء القبض على فيار للاشتباه في تورطه بجرائم فساد، ولكن لاريا لم يعلن بعد عما إذا كان سيترشح في الانتخابات أم لا.

ومن بين المرشحين لمنصب الرئاسة، لويس روبياليس اللاعب السابق لفريقي ليفانتي وخيريز، كما يتوقع ترشح مانويل يورينتي الرئيس السابق لنادي فالنسيا، حسب ما ذكرته تقارير إعلامية إسبانية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد حذر الاتحاد الإسباني في وقت سابق من التدخل الحكومي في انتخابات رئاسة الاتحاد بعد إقالة فيار، وإلا سيكون معرضا لفقدان مقعده في كأس العالم.

وكانت محكمة إدارية في إسبانيا قد أقالت فيار من منصبه إثر ادعاءات فساد في ديسمبر.