ميلان وأرسنال يتغلبان على لودوغريتس وأوسترسوند

أصبح أرسنال الانجليزي على مشارف التأهل للدور القادم، إثر فوزه السهل 3 - صفر على مضيفه أوسترسوند السويدي، ووضع ميلان الإيطالي قدما في دور الـ32 بفوزه الثمين 3 - صفر على مضيفه لودوغوريتس رازاغراد البلغاري.

وتقدم الفريق اللندني بهدف عن طريق ناتشو مونريال في الدقيقة 13، قبل أن يأتي الهدف الثاني عن طريق النيران الصديقة، بعدما أحرز سوتيريوس باباجيانوبولوس الهدف الثاني في الدقيقة 24، فيما أضاف النجم الألماني مسعود أوزيل الهدف الثالث لأرسنال في الدقيقة 58.

وأحرز باتريك كوتروني الهدف الأول لميلان في الدقيقة 45، قبل أن يضيف ريكاردو رودريغيز الهدف الثاني في الدقيقة 64 من ركلة جزاء، ثم سجل فابيو بوريني الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

واقترب سبورتنغ لشبونة البرتغالي بقوة من التأهل لدور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 3 - 1 على مضيفه أستانا الكازاخستاني يوم الخميس في ذهاب دور الـ32 للمسابقة القارية.

واستغل أستانا مؤازرة عاملي الأرض والجمهور له، ليتقدم مبكرا بهدف حمل توقيع مارين توماسوف في الدقيقة السابعة، وينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

وفرض سبورتنج لشبونة سيطرته المطلقة على الشوط الثاني، لاسيما في بدايته، ليدرك لاعبه برونو فيرنانديز التعادل في الدقيقة 48 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميلاه جيلسون مارتينز وسيدو دومبيا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 50 و56.

وعلى ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، حقق بوروسيا دورتموند الألماني فوزا مثيرا 3 - 2 على ضيفه أتالانتا الإيطالي.

وبادر أندريه شورله بالتسجيل لدورتموند في الدقيقة 30، قبل أن يرد أتالانتا بهدفين حملا توقيع جوسيب إيليسيتش في الدقيقتين 51 و56، غير أن ميتشي باتشوايي أدرك التعادل لدورتموند في الدقيقة 65.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 2 - 2، عاد باتشوايي لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا هدف الفوز القاتل للفريق الألماني وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الأخيرة.

وأسفرت باقي المباريات عن فوز أتلتيك بيلباو الإسباني على مضيفه سبارتاك موسكو الروسي 3 - 1، ولوكوموتيف موسكو الروسي على مضيفه نيس الفرنسي 3 - 2.