تيتي يعلن قائمة البرازيل المشاركة في مونديال روسيا

قال تيتي مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم يوم الجمعة أنه حدد 15 لاعبا سينضمون إلى تشكيلته لخوض نهائيات كأس العالم هذا العام حيث سيكون تياغو سيلفا وروبرتو فيرمينو ضمن هؤلاء الذين سيتوجهون إلى روسيا بكل تأكيد.

وتم استبعاد سيلفا من تشكيلة باريس سان جيرمان على نحو غير متوقع خلال الخسارة 3-1 أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وواجه فيرمينو، الذي يلعب ضمن صفوف ليفربول، منافسة صعبة لنيل مكان كبديل للثلاثي الهجومي الأساسي والذي يضم نيمار لاعب باريس سان جيرمان، وفيليبي كوتينيو لاعب برشلونة وغابرييل جيسوس لاعب مانشستر سيتي.

وقال تيتي في مقابلة مع موقع يو.او.ال إسبورتيس البرازيلي الشهي: التشكيلة الأساسية ستكون كالآتي..أليسون ومارسيلو وميراندا وماركينيوس ودانييل ألفيس وباولينيو وريناتو أوغوستو وكاسيميرو ونيمار وكوتينيو وغابرييل جيسوس.

وأكمل فرناندينيو لاعب مانشستر سيتي وويليان من تشيلسي قائمة الأسماء التي تأكد مشاركتها في التشكيلة التي ستضم 23 لاعبا.

وأوقعت القرعة البرازيل، وهي المنتخب الوحيد الذي فاز بلقب كأس العالم خمس مرات، في المجموعة الخامسة التي تضم كوستاريكا وسويسرا وصربيا.

وستكون المباريات الودية المقبلة للبرازيل أمام روسيا مستضيفة النهائيات وألمانيا حاملة اللقب.