غوارديولا: جيسوس يقترب من العودة

أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي متصدر الدوري الممتاز أن المهاجم غابرييل جيسوس سينضم لتدريبات الفريق الأول لكن من غير المرجح مشاركته أمام ويغان أثليتيك في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين المقبل.



وعانى جيسوس من الإصابة في أربطة الركبة خلال التعادل بدون أهداف مع كريستال بالاس يوم 31 ديسمبر الماضي.



وكان المهاجم البالغ عمره 20 عاما عنصرا مؤثرا في هجوم سيتي في النصف الأول من الموسم الحالي وسجل ثمانية أهداف في 18 مباراة شارك خلالها في الدوري.



وقال غوارديولا للصحفيين يوم الجمعة: سيشارك جابرييل جيسوس في التدريب وهذه أنباء جيدة، لكن لا أدري متى سيكون جاهزا للعب، الخطوة الأولى التدريب لمدة أسبوع أو اثنين منفردا لكن اليوم سيكون تدريبه الأول مع الفريق.



ولا يزال المدرب الإسباني حريصا على اختيار تشكيلة أساسية قوية أمام ويغان المنافس في الدرجة الثالثة حيث منح للاعبيه خمسة أيام للراحة والاسترخاء بعد الفوز 4-0 على بازل السويسري في دوري أبطال أوروبا.



وأضاف غوارديولا: انتصرنا في بازل وأمامنا ستة أيام أو نحو ذلك حتى مباراة الأحد بعد المقبل أمام أرسنال سيكون أمامنا خمسة أو ستة أيام أخرى، ويمكن للاعبين أن يتعافوا، و عندما يكون هناك متسع من الوقت لمدة يومين أو ثلاثة يجب أن نعتني بأحوال الفريق.



وتغلب ويغان على سيتي في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي 2013 قبل أن يقصي الفريق ذاته من دور الثمانية في العام التالي.



وقال غوارديولا إنه سيتعامل بحذر مع منافسه، الذي أطاح بالفعل بفريقين ينتميان للدوري الممتاز وهما بورنموث وويست هام يونايتد، من المسابقة حتى الآن. وزاد: بالطبع أنا قلق فبورنموث بالنسبة لي أحد الفرق الذي أسعد بمشاهدتها في الدوري وكان ويغان قادراً على هزيمتهم، وأعتقد انه توجد الكثير من المفاجآت في كأس الاتحاد في كل موسم، ليس فقط هذا الموسم أو في الموسم الماضي لكن عبر التاريخو سنستعد بقدر الإمكان لهذه المباراة.