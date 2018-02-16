فالفيردي: أريد بقاء إنييستا في برشلونة

أعرب إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، يوم الجمعة عن أمله بالاحتفاظ بقائد الفريق أندريس إنييستا في الموسم المقبل، بعدما كشفت الصحافة المحلية ان ناديا صينيا تقدم بعرض لضمه، يشمل منحه 35 مليون يورو في الموسم.

وقال فالفيردي في مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه مع مضيفه إيبار في الدوري الإسباني: لا أستطيع التعليق على كل ما يرد في الصحف. لكننا نأمل في أن يبقى معنا لتسجيل أهداف أخرى وخلق فرص لزملائه.

وأتت تصريحات فالفيردي تعليقا على ما أوردته صحيفة "سبورت" الكاتالونية، من أن انييستا، 33 عاما، الذي وقع في أاكتوبر الماضي عقدا "مدى الحياة" مع برشلونة، تلقى عرضا من نادي تيانغين غوانجيان ينال بموجبه 35 مليون يورو في الموسم الواحد.

وسيتم إنييستا في مايو المقبل عامه الرابع والثلاثين. وترك قيام برشلونة في يناير بضم البرازيلي فيليبي كوتينيو من ليفربول الإنجليزي في صفقة قد تصل الى 160 مليون يورو، انطباعا بأن النادي الكاتالوني بدأ يبحث في بناء فريق لمرحلة ما بعد إنييستا.

وكان اللاعب الأرجنتيني في صفوف برشلونة خافيير ماسكيرانو، قد انتقل في يناير الماضي الى نادي تشاينا فورتشون الصيني. وردا على سؤال ما إذا كان قلقا من قيام لاعبين آخرين بخطوة مماثلة، رد فالفيردي: حتى الآن لم يحصل ذلك سوى مع ماسكيرانو، ولن أتوتر بالتفكير بأمور كهذه قبل أن تحصل، ليس لدينا وقت للتفكير بهذه الأمور حاليا نظرا لكل ما نلعب من أجله.

ويأمل برشلونة في أن تتيح له مباراته ضد إيبار، بتعزيز صدارته لترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، علما أنه يحظى بفارق سبع نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني. كما يواجه برشلونة تشسلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.