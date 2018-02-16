كروس يتعرض إلى إصابة في الركبة ويغيب عن ريال مدريد

أصيب الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد في ركبته خلال مباراة باريس سان جيرمان وسيبتعد لفترة عن الملاعب كما أعلن ناديه الجمعة.

وأصدر ريال مدريد بيانا جاء فيه: بعد فحوصات خضع لها طوني كروس، تبين إصابته بضرر في الأربطة الخارجية لركبته اليسرى.

ولم يكشف نادي العاصمة الإسبانية عن فترة غياب كروس، ويأمل بأن يكون جاهزا لخوض مباراة الاياب ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري ابطال اوروبا على ملعب بارك دي برانس في باريس يوم 6 مارس المقبل.

وخاض كروس كامل مباراة فريقه ذهابا ضد سان جيرمان على ملعب سانتياغو برنابيو التي انتهت بفوزه 3-1 لكن الصحف الإسبانية أجمعت على أنه أصيب خلالها اثر كرة مشتركة مع كيليان مبابي.

وسيغيب كروس عن مباراة فريقه ضد بيتيس خارج ملعبه في الدوري الإسباني يوم الأحد وسيحل بدلا منه على الارجح الكرواتي ماتيو كوفاسيتش.