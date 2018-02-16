مخيتاريان يرشح أرسنال للفوز بلقب الدوري الأوروبي

قال هنريك مخيتاريان لاعب وسط أرسنال المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إن فريقه لديه القدرة على الفوز بلقب الدوري الأوروبي وذلك عقب الفوز 3-0 على أوسترسوندس السويدي في ذهاب دور 32 للبطولة.



وصنع مخيتاريان، الذي فاز الموسم الماضي بالبطولة ذاتها مع مانشستر يونايتد، هدفين لأرسنال الذي أحرز تفوقا ملموسا قبل مباراة العودة الخميس المقبل.



وردا على سؤال عن قدرة أرسنال على إحراز اللقب قال مخيتاريان للصحفيين: لم لا؟ علينا أن نواصل القتال وعلينا الفوز في كل مباراة وأن نستمر في هذا حتى النهاية وسنرى أين سنصل.



كما قال اللاعب الأرميني إن فريقه لا يمكنه أن يخاطر بمنح راحة للاعبيه الأساسيين في مباراة العودة التي تقام قبل مواجهة مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الانجليزية في 25 فبراير رغم فرصة أرسنال الجيدة للتأهل لدور الستة عشر.



وقال مخيتاريان: علينا أن نركز في كل مباراة حتى وإن لم نحقق نتيجة كبيرة وعلينا الفوز لاكتساب مزيد من الثقة وتحقيق مزيد من النجاح، وبصرف النظر عن الفريق الذي سنواجهه بعد مباراة العودة. أدرك أن لدينا مباراة نهائي كأس الرابطة ولكن علينا أن نلعب مباراة العودة بنفس التشكيلة من أجل تحقيق الفوز على أرضنا.



ويستضيف أرسنال فريق أوسترسوندس على ملعب الاتحاد قبل أن يلعب مباراتين متتاليتين أمام مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا إحداهما في الدوري في الأول من مارس المقبل.