مورينيو حول علاقته مع بوغبا: الصحافة تحب نشر الأكاذيب

نفى مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي البرتغالي جوزيه مورينيو بغضب الشائعات التي تحدثت عن تردي علاقته بلاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا، واصفا إياها بأنها "أكاذيب".

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية في عددها الصادر يوم الخميس بأن بوغبا ليس سعيدا بالمركز الدفاعي الذي أوكله إليه مورينيو.

وتراجع مستوى بوغبا الذي عاد إلى مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس مقابل 100.5 مليون يورو في أغسطس 2016، في الأسابيع الأخيرة وقد استبدله مدربه مرتين في آخر ثلاث مباريات، بيد أن مورينيو نفى بشدة وجود أي مشكلة بينه وبين الدولي الفرنسي.

وقال مورينيو في مؤتمر صحافي عشية مواجهة فريقه لهدرسفيلد في ثمن نهائي مسابقة كأس إنجلترا متوجها إلى الصحافيين: أعتقد أنكم لطفاء بأسئلتكم عندما تتحدثون عن وجود الكثير من الشائعات والأصح أن تقولوا الكثير من الأكاذيب.

وأضاف: أستطيع الحديث بالنيابة عن بول من دون أي مشكلة. لقد أقر بول بأنه لم يلعب جيدا في المباريات الأخيرة، وهذا كل ما في الأمر. ولكن معظم ما تقرأونه وتستمعون إليه يمكن وصفه بالأكاذيب ويجب ألا تستحوا من قول ذلك.

وأوضح أنه: لا يتعين علي أن أتكلم معكم عن الأحاديث التي تدور بيني وبين لاعبي فريقي، لا يتعين علي أن أقول لكم كل شيء. إنها مشكلتي. مشكلة اللاعبين. القول إن علاقتنا ليست جيدة هي كذبة كبيرة. كذبة كبيرة بأننا لا نتبادل الحديث، كذبة كبيرة بأننا لا نتفق على المركز ومساهمته في ديناميكية الفريق.

واعترف مورينيو بأن بوغبا لم يلعب جيدا في المباريات الأخيرة وقال: الآن، إنها مشكلتي ومشكلة بول للتعامل مع هذا الأمر لمحاولة تطوير عروضه.