هاينكس: ألكانتارا سيعود أمام فولفسبورغ

كشف المدرب المخضرم يوب هاينكس المدير الفني لبايرن ميونيخ يوم الجمعة أن لاعب خط الوسط الإسباني تياغو بصدد العودة لقائمة الفريق في المباراة المقررة أمام فولفسبورغ يوم السبت ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

وربما بات هاينكس يواجه مشكلة بسبب تعدد الخيارات المتاحة أمامه، مع اكتمال صفوف الفريق.

وقال هاينكس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الجمعة للحديث عن مباراة الغد: تياغو شارك في تدريبات الفريق بشكل طبيعي مثلما قلت، وسيشارك منذ بداية المباراة أمام فولفسبورغ. من ناحية أخرى، صفوفنا باتت مكتملة باستثناء مانويل نوير.

ويواصل نجم حراسة المرمى نوير برنامج إعادة التأهيل بعد التعافي من إصابته بكسر في القدم، بينما بات تياغو لائقا للمشاركة بعد التعافي من إصابته بتمزق عضلي في الركبة كان قد تعرض لها في نوفمبر الماضي.

وحصل حارس مرمى المنتخب الألماني نوير على إذن بالسفر إلى تايلاند لقضاء أجازة قصيرة، وهو ما أثار التساؤلات في ظل اقتراب فعاليات كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال هاينكس: الأطباء سيقررون الموعد المناسب لعودته. وأثق في أنه سيعود للمشاركة معنا من جديد قبل كأس العالم.. مانويل يحقق تقدما هائلا ويعمل بجدية فيما يتعلق بلياقته.

وتشهد مباراة الغد عودة هاينكس نفسه بعد أن غاب عن المباراة الماضية التي فاز فيها بايرن على شالكه، بسبب إصابته بالأنفلونزا.

وفي ظل تفوق بايرن ميونخ في صدارة الدوري الألماني بفارق 18 نقطة أمام أقرب منافسيه، ربما ينصب تركيز هاينكس بشكل أكبر على دوري أبطال أوروبا التي يواصل بايرن مشواره بها بلقاء بشكتاش التركي في ذهاب دور الستة عشر يوم الثلاثاء.

ويغيب أرتورو فيدل عن مباراة يوم الثلاثاء بسبب الإيقاف لكن الأمر لا يشكل أزمة في ظل تعدد الخيارات لدى هاينكس.