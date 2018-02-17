بوغبا يغيب عن مواجهة هدرسفيلد بسبب المرض

أعلن مانشستر يونايتد أن لاعبه بول بوغبا سيغيب عن مواجهة هدرسفيلد في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت بسبب المرض.

وقال جوزيه مورينيو مدرب يونايتد في مؤتمر صحفي قبل المباراة بيوم واحد إن اللاعب الفرنسي سيعود إلى تشكيلة الفريق.

لكن يونايتد قال يوم السبت إن صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ النادي لن يلعب في ضيافة هدرسفيلد وسينضم بدلا منه الشاب إيثان هاميلتون.

واستبدل بوغبا، 24 عاما، خلال الخسارة 2-صفر أمام توتنهام هوتسبير وشارك كبديل قرب النهاية في اللقاء التالي أمام هدرسفيلد ثم تعرض للاستبدال أمام نيوكاسل يونايتد. وذكرت تقارير بريطانية أن بوغبا غير سعيد بدوره لكن مورينيو نفى هذه التكهنات يوم الجمعة ووصف الأمر "بالكذبة الكبيرة".

وصنع بوغبا تسعة أهداف كما أحرز ثلاثة أهداف في 17 مباراة بالدوري هذا الموسم.