هدف ليفاندوفيسكي يمنح بايرن نقاط فولفسبورغ

انتزع بايرن ميونيخ فوزا صعبا من مضيفه فولفسبورغ 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل كولون مع هانوفر 1 - 1 وفوز فرايبورغ على فيردر بريمن 1 - صفر وباير ليفركوزن على هامبورغ 2 - 1.

وحول بايرن ميونخ تأخره بهدف أمام مضيفه فولفسبورغ إلى فوز 2 - 1.

وتقدم فولفسبورغ بهدف سجله دانيل ديدافي في الدقيقة الثامنة وتعادل بايرن ميونيخ عن طريق ساندرو فاغنر في الدقيقة 64 قبل أن يسجل روبرت ليفاندوفسكي هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة. وأهدر أريين روبن، لاعب بايرن ميونيخ، ركلة جزاء في الدقيقة 56.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 59 نقطة في صدارة الترتيب وتوقف رصيد فولفسبورغ عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف أمام شتوتغارت.

وحقق بايرن ميونيخ انتصاره العاشر على التوالي والتاسع عشر بشكل عام، في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في مباراتين أيضا، فيما تلقى فولفسبورغ الهزيمة السابعة هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في 12 مباراة.

وجاءت بداية الشوط الأول متوسطة المستوى وحاول الفريقان فرض سيطرتهما على مجريات اللقاء مما أدى إلى انحصار اللعب في وسط الملعب.

لم تدم فترة انحصار اللعب في وسط الملعب طويلا حيث تمكن فريق فولفسبورغ من افتتاح التسجيل في الدقيقة الثامنة عندما لعبت ركلة ركنية قصيرة إلى يونيس مالي الذي لعبها بدوره إلى داخل منطقة جزاء بايرن ميونيخ حيث ارتقى إليها دانيل ديدافي وقابلها بضربة رأس إلى داخل المرمى.

بعد الهدف فرض بايرن ميونيخ سيطرته على مجريات اللعب بحثا عن تسجيل هدف التعادل، في الوقت نفسه تراجع فريق فولفسبورغ لوسط ملعبه واعتمد على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة على مرمى بايرن ميونيخ.

ورغم سيطرة بايرن ميونيخ على مجريات اللعب تماما ومحاصرته لفريق فولفسبورغ عن طريق شن هجمات متتالية إلا أنه فشل في اختراق التكتل الدفاعي لمنافسه لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 46 كاد فولفسبورغ أن يسجل الهدف الثاني عندما سدد دانيل ديدافي كرة قوية من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء لكن كرته علت العارضة.

واستعاد بايرن ميونيخ زمام المبادرة بعد تلك الهجمة وفرض سيطرته على مجريات اللعب وشن هجمات متتالية بحثا عن تسجيل هدف التعادل.

وفي الدقيقة 48 سدد كورنتين توليسو كرة قوية من على حدود منطقة جزاء فولفسبورغ لكن كرته علت العارضة بسنتيميترات قليلة. وفي الدقيقة 53 لعبت كرة عرضية أرضية من داخل منطقة جزاء فولفسبورغ قابلها ساندرو فاغنر بتسديدة أرضية تصدى لها الحارس كوين كاستيلس لترتد أمامه حيث حاول توليسو تسديدها لكن ريناتو ستيفن منعه من ذلك ليحتسب الحكم ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 56 سدد أرين روبن الكرة ليلمسها الحارس كاستيلس قبل أن تصطدم بالقائم وتبتعد عن مناطق الخطورة. وفي الدقيقة 58 مرر روبن كرة طولية خلف مدافعي فولفسبورغ قابلها توليسو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى لكن الحارس كاستيلس كان لها بالمرصاد.

وأسفرت الهجمات المتتالية لبايرن ميونسخ عن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 64 عندما توغل أرين روبن من الناحية اليمنى حتى دخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى ومرر كرة عرضية ارتقى إليها ساندرو فاغنر وقابلها بضربة رأس متقنة إلى داخل المرمى.

بعد التعادل، استمرت محاولات بايرن ميونخ لتسجيل هدف الفوز في الوقت المتبقي وحصل بايرن على ركلة جزاء بعد أن قام جيان لوكا ايتير بعرقة أريين روبن داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي ليسددها روبت ليفاندوفسكي بنجاح إلى داخل المرمى معلنا تقدم بايرن ميونخ 2 - 1 في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ومر الوقت المتبقي بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز بايرن ميونخ على فولفسبورغ 2 - 1.

وفي المباراة الثانية، تعادل كولون مع هانوفر 1 - 1. وتقدم كولون بهدف سجله يويا اوساكو في الدقيقة 29 وتعادل لهانوفر نيكلاس فولكروج في الدقيقة 37.

ورفع كولون رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير كما رفع هانوفر رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع.

وفي المباراة الثالثة، سجل نيلز بيترسن هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 24 قاد به فريقه فرايبورغ للفوز على فيردر بريمن 1 - صفر. وأهدر جانيك هابيرير ركلة جزاء لفرايبورغ في الدقيقة 88.

ورفع فرايبورغ رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد فيردر بريمن عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق الأهداف أمام ماينز.

وفي المباراة الرابعة، انتزع باير ليفركوزن فوزا صعبا من مضيفه هامبورغ 2 - 1. وسجل هدفي باير ليفركوزن ليون بايلي في الدقيقة 40 وكي هافيرتز في الدقيقة 50 ، فيما سجل أندريه هان هدف هامبورغ الوحيد في الدقيقة 70.

ورفع باير ليفركوزن رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد هامبورغ عند 17 نقطة في المركز السابع عشر، قبل الأخير.