روبن يود استكمال مسيرته حتى خارج بايرن

عبر الجناح الهولندي المخضرم أريين روبن عن نيته مواصلة مسيرته الكروية حتى في حال عدم تمديد فريقه بايرن ميونيخ الألماني عقده.

وقال روبن (34 عاما)، في مقابلة نشرت، السبت، في موقع "سبورت بازر": لا زلت في فورمة جيدة راهنا. وأشعر أنه بمقدوري اللعب على مستوى النخبة لسنة أو سنتين.

وينتهي عقد الدولي السابق المتوج بلقب البوندسليغا 6 مرات ودوري الأبطال في 2013 مع بايرن، في يونيو المقبل.

وأشار الرئيس التنفيذي للنادي كارل هاينز رومينيغه إلى أن قرارا بشأن مستقبله وزميله الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري (34 عاما)، سيتخذ في نهاية مارس المقبل.

وأضاف روبن الذي سجل 136 هدفا لبايرن في 279 مباراة: لدي نقاش صريح ومفتوح مع كل مسؤولي النادي، ولست قلقا. سأقرر مع النادي إذا كانت الأمور ستستمر وكيف.

وبحال عدم تمديد عقده، يرجح أن ينتقل روبن إلى الولايات المتحدة أو الصين أو الخليج.