روما يتغلب على أودينيزي ويصعد إلى المركز الثالث

تقدم فريق روما مؤقتا إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم عبر الفوز على مضيفه أودينيزي 2 - صفر يوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ثم تقدم التركي جينكيز أوندير بهدف لروما في الدقيقة 70 قبل أن يؤكد الأرجنتيني دييغو بيروتي فوز الفريق بهدف ثانٍ سجله في الدقيقة الأخير.

ورفع الفوز رصيد روما إلى 50 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين أمام إنتر ميلان صاحب المركز الرابع، والذي يلتقي في وقت لاحق يوم السبت مع مضيفه جنوى. وتجمد رصيد أودينيزي عند 33 نقطة ليبقى في المركز العاشر.

ويتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة قبل مباراته أمام سبال يوم الأحد، متفوقا بفارق نقطة واحدة على يوفنتوس صاحب المركز الثاني والذي يلتقي مع مضيفه تورينو يوم الأحد.