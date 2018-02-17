سواريز وألبا ينقذان برشلونة من فخ إيبار

عزز برشلونة موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم عبر الفوز على مضيفه إيبار 2 -صفر يوم السبت في المرحلة الرابعة والعشرين من المسابقة.

وعلى ملعب إيبار، نجح برشلونة في استعادة نكهة الانتصارات بعد التعادل في الجولتين الماضيتين مع إسبانيول وخيتافي.

ويدين برشلونة بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز ومدافعه خوردي ألبا بعد أن سجلا هدفي الفريق في الدقيقتين 16 و88، وأنهى إيبار المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد فابيان أوريانا في الدقيقة 67 لحصوله على الإنذار الثاني.

ورفع برشلونة رصيده في الصدارة إلى 62 نقطة بفارق عشر نقاط أمام أقرب ملاحقيه اتلتيكو مدريد الذي يلتقي الأحد مع ضيفه أتلتيك بيلباو، وتجمد رصيد إيبار عند 35 نقطة في المركز السابع، ليحقق برشلونة فوزه التاسع عشر هذا الموسم مقابل خمسة تعادلات، ويبقى هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن.

ويستعد برشلونة لمواجهة تشيلسي الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.