سوانزي يتعادل مع شيفيلد ويخوض مباراة إعادة

سيضطر فريق سوانزي سيتي لخوض مباراة إعادة مع فريق شيفيلد وينزداي من أجل حسم المتأهل منهما لدور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد أن تعادلا سلبيا يوم السبت ضمن منافسات دور الستة عشر.



ويعتقد فريق سوانزي أنه كان يستحق الحصول على ركلة جزاء بعد دفع تامي أبراهام داخل منطقة الجزاء، كما كان مايك فان دير هورن قريبا من تسجيل هدفا لكن الضربة الرأسية التي نفذها من مسافة قريبة تصدى لها كاميرون داوسون حارس شفيليد.



وهيمن فريق سوانزي على مجريات اللعب في الشوط الثاني مستغلا ارهاق لاعبي فريق وينزداي الذين استطاعوا أن يصمدوا أمام هجمات لاعبيه.