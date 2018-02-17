معاقبة الترجي التونسي بلعب 3 مباريات خارج أرضه

عوقب الترجي التونسي بخوض مبارياته الثلاث المقبلة خارج ملعبه بعد أعمال شغب رافقت مباراته ضد النجم الساحلي بحسب ما أعلن مسؤول في رابطة الدوري التونسي لكرة القدم لوكالة فرانس برس، ويتعين على النادي إصلاح الأضرار التي لحقت بملعب رادس "الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة".

وكانت المباراة التي أقيمت الخميس وانتهت بفوز الترجي 3-2 توقفت مرتين بسبب مقذوفات نارية أطلقها مشجعو الترجي من المدرجات.

وأعلنت وزارة الداخلية عن إصابة 38 عنصرا من قوات حفظ الأمن بسبب المقذوفات النارية والحجارة والكراسي التي اطلقت من المدرجات من قبل انصار الترجي.

وكان بعض اللاعبين احتج على منح الترجي ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول عندما كان النجم الساحلي متقدما 2-1 ثم شهدت الدقائق العشر الأخيرة طرد ثلاثة لاعبين من الفريقين.

وأعلن بيان صادر عن الاتحاد التونسي لكرة القدم بأن حكم المباراة كريم الخميري أوقف حتى نهاية الموسم لانه ارتكب "أخطاء جسيمة" خلال المباراة.