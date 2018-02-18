إنتر يخسر أمام جنوى ويتراجع في الترتيب

خسر إنتر ميلان فرصة العودة إلى المركز الثالث بعدما تلقى الخسارة أمام جنوى بهدفين دون مقابل في الجولة 25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وعلى ملعب ماراتسي، تقدم جنوى بهدف عكسي في الدقيقة 45 سجله أندريا رانوكيا لاعب إنتر ميلان بطريق الخطأ في مرمى فريقه ثم أضاف غوران بانديف الهدف الثاني في الدقيقة 59.



ورفع الفوز رصيد جنوىإلى 30 نقطة في المركز الثاني عشر وتجمد رصيد إنتر عند 48 نقطة في المركز الرابع.



ويتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة قبل مباراته أمام سبال يوم الأحد متفوقا بفارق نقطة واحدة على يوفنتوس صاحب المركز الثاني والذي يلتقي مع مضيفه تورينو.