الانتقادات تتزايد ضد تقنية الفيديو بعد هدف ماتا الملغي

تعرض نظام إعادة الفيديو للمزيد من الانتقادات بعد إلغاء هدف لمانشستر يونايتد أمام هدرسفيلد عن طريق حكم الفيديو المساعد رغم فوزه 2-0 في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.



وتلقى خوان ماتا لاعب وسط يونايتد تمريرة قبل نهاية الشوط الأول أثناء التقدم 1-0 ونجح في وضع الكرة في المرمى ثم ذهب للاحتفال، ولم يحتسب الحكم المساعد تسللا على ماتا لكن بعد لحظات لجأ حكم المباراة إلى إعادة الفيديو وألغى الهدف.



وأظهرت الإعادة التلفزيونية أنه لو كان ماتا متسللا فسيكون ذلك بمسافة ضئيلة جدا وليس بسبب خطأ من الحكم المساعد، ويعتقد كثيرون أنه كان ينبغي احتساب الهدف بداعي وجود اللاعبين على الخط ذاته.



ورغم إلغاء الهدف قال الإسباني ماتا إنه يؤيد استخدام إعادة الفيديو لكن ديفيد فاغنر مدرب هدرسفيلد، الذي استفاد من القرار يوم السبت، يعتقد أن هذا النظام يقتل إثارة المباريات.



وقال ماتا لهيئة الإذاعة البريطانية بعدما صعد يونايتد لدور الثمانية بفضل هدفي زميله روميلو لوكاكو : أعتقد أن الفارق كان ضئيلا جدا، فعلت ما ينبغي فعله بتسجيل الهدف والاحتفال، وبعد ذلك تحدث الحكم مع شخص آخر وظهرت أنا بشكل ساذج بعد إلغاء الهدف.



وواصل: أنا أؤيد استخدام نظام إعادة الفيديو وأعتقد أنه يفيد كرة القدم خاصة في القرارات المهمة لتصبح الأمور أكثر عدلا بعض الشيء لكن يبدو في هذا اللقاء أن الأمر لكن يكن واضحا جدا.



ولم يشعر فاغنر بنفس هذا الحماس بشأن استخدام إعادة الفيديو. وقال : نعم القرار صب في مصلحتنا لكن نظام إعادة الفيديو يقتل إثارة المباريات.



وأضاف المدرب الذي تأخر بهدف بعد ثلاث دقائق من البداية: لهذا السبب فأنا لا أحب هذا النظام لكنني لست الشخص الذي يصدر القرارات بهذا الشأن.



ومع التفكير في مواجهة إشبيلية في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل، أراح جوزيه مورينيو مدرب يونايتد مجموعة من لاعبيه الأساسيين كما غاب بول بوغبا بسبب المرض.



وقال مورينيو الذي نفى مؤخرا وجود خلاف مع بوغبا: كانت مباراة صعبة لكننا بدأنا بشكل رائع. مع تسجيل الهدف الثاني بالشوط الثاني أعتقد أننا حسمنا اللقاء ومنذ هذا الوقت سيطرنا على اللقاء.



وسيلعب يونايتد مع برايتون آند هوف ألبيون في دور الثمانية لكأس الاتحاد.