البرازيلي آلان يبقي نابولي في صدارة الدوري الإيطالي

بقي نابولي في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم عقب فوزه الصعب بهدف على ضيفه سبال يوم الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة.



وارتفع رصيد نابولي، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1990، إلى 66 نقطة في الصدارة، في حين تجمد رصيد سبال، الذي تكبد خسارته الرابعة عشر في البطولة هذا الموسم، والخامسة في مبارياته السبع الأخيرة بالمسابقة، عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.



وتقمص المحترف البرازيلي آلان دور البطولة في المباراة، بعدما سجل هدف نابولي الوحيد في الدقيقة السادسة، ليقود الفريق لتحقيق انتصاره التاسع على التوالي في البطولة.