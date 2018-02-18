بهدفي غريزمان وكوستا.. أتليتكو يواصل مطاردة برشلونة

واصل أتلتيكو مدريد مطاردته لبرشلونة على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما حقق فوزا مستحقا على ضيفه أتلتيك بلباو 2 -صفر، في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثاني بفارق سبع نقاط عن برشلونة المتصدر، وتوقف رصيد أتلتيك بلباو عند 28 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق الأهداف أمام ألافيس.

وفشل فريقا أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، كثف أتلتيكو مدريد من محاولاته الهجومية، واستطاع أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 67 عندما استلم أنطوان غريزمان الكرة على حدود منطقة جزاء أتلتيك بلباو ومررها إلى كيفن غاميرو في الناحية اليمنى داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة أرضية قوية إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 80 سجل دييغو كوستا الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد، عندما استلم دييغو كوستا تمريرة بينية خلف مدافعي أتلتيك بلباو إنفرد على إثرها بالحارس كيبا.

وهذا هو الفوز السادس عشر لأتلتيكو مدريد هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في سبع، فيما تعد هذه الهزيمة هي الثامنة لبلباو هذا الموسم مقابل الفوز ست مباريات والتعادل في عشر.