روتشديل يفرض مباراة إعادة على توتنهام في كأس إنجلترا

أحرز ستيف ديفيز هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليخطف روتشديل المتعثر في الدرجة الثالثة تعادلا مستحقا 2-2 مع توتنهام في الدور الخامس لكأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم يوم الأحد.



وبدا أن البديل هاري كين قد حسم التأهل لدور الثمانية لتوتنهام من ركلة جزاء متأخرة لكن البديل ديفيز هز الشباك لتنطلق احتفالات جماهير صاحب الأرض.



ويتطلع روتشديل متذيل الترتيب في الدرجة الثالثة إلى الأموال التي سيحصل عليها من مواجهة توتنهام في مباراة إعادة باستاد ويمبلي. ومنح إيان هندرسون التقدم لروتشديل في نهاية الشوط الأول وهو هدفه السادس في البطولة هذا الموسم.



وسيطر توتنهام، الذي احتاج إلى مباراة إعادة لتجاوز نيوبورت المنتمي للدرجة الرابعة في الدور السابق، على الشوط الثاني وأدرك لوكاس مورا، في مشاركته الأولى في التشكيلة الأساسية منذ انضمامه من باريس سان جيرمان في يناير التعادل بعد مرور ساعة.



ويلعب الفائز من هذه المواجهة في دور الثمانية ضد سوانزي سيتي أو شيفيلد وينزداي.