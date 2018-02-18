ريال مدريد يقدم 100 مليون وبيل لضم هازارد من تشيلسي

ذكرت صحيفة "صنداي إكسبريس" يوم الأحد أن نادي ريال مدريد الإسباني يسعى لضم البلجيكي الدولي إدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني بجانب الاستغناء لتشيلسي عن الجناح الويلزي غاريث بيل.



ويماطل هازارد في تمديد عقده مع تشيلسي، ربما في إشارة إلى رغبته في الانتقال لريال مدريد الذي يعاني بشدة في الموسم الحالي. ويحتل الريال المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 20 نقطة عن برشلونة المتصدر.



ويرغب فريقا مانشستر يونايتد وتوتنهام في ضم بيل ولكن الجناح الويلزي يبدو أنه سيدخل في صفقة مقايضة مع تشيلسي، حال إبرام صفقة انتقال هازارد لسانتياغو برنابيو.