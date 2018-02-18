سوسيداد يكتسح ليفانتي ويبقيه في دائرة الخطر

اكتسح ريال سوسيداد ضيفه ليفانتي 3 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسجل أهداف سوسيداد خافيير بريتو في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء وخوان ميغيل لوبيز في الدقيقة 38 وسيرخيو كاناليس في الدقيقة 55.



ورفع سوسيداد رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني عشر، بفارق الأهداف أمام ليغانيس، وتوقف رصيد ليفانتي عند 20 نقطة في المركز السابع عشر.



يذكر أن هذا الفوز هو الثامن لريال سوسيداد هذا الموسم مقابل الخسارة في 11 مباراة والتعادل في خمس، فيما تعد هذه الخسارة هي العاشرة مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في 11 مباراة.