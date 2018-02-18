فالنسيا يقلب الطاولة على ملقا ويهزمه بهدفين

المصدر: مدريد - د ب أ

قلب فالنسيا الطاولة على مضيفه ملقا بعدما تغلب عليه 1 - 2 ليتمسك بالمركز الثالث، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني.

وعلى ملعب لا روزاليدا، اقتنص فالنسيا فوزا مثيرا من ملعب مضيفه ملقا بهدفين مقابل هدف.

ونجح فالنسيا في تحويل تأخره بالهدف الذي تقدم به براون ايدييي لملقة في الدقيقة 27 ورد الفريق بهدفين في الدقائق الأخيرة.

وأدرك فرانسيس كوكلين التعادل لفالنسيا في الدقيقة 80 ثم سجل دانيال باريخو هدف الفوز في الدقيقة 85 من ضربة جزاء تزامنت مع طرد إغناسي ميكويل لاعب ملقا.

ورفع فالنسيا رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث وتجمد رصيد ملقا عند 13 نقطة ليبقى في المركز العشرين الأخير.