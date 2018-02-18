قرعة كأس إنجلترا تضع ليستر في مواجهة تشيلسي

وضعت قرعة الدور ربع النهائي لكأس إنجلترا، التي سحبت يوم السبت، ليستر سيتي أمام تشيلسي فيما كانت المباريات الأخرى ويتبقى لقائي الإياب لمباراتي توتنهام، وسوانزي، والذهاب لمباراة مانشستر سيتي.

وجاءت قرعة دور الثمانية لكأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم التي سحبت يوم السبت، على الشكل التالي، شيفيلد ونزداي أو سوانزي سيتي مع روتشديل أو توتنهام هوتسبير، ومانشستر يونايتد مع برايتون آند هوف ألبيون، وليستر سيتي مع تشيلسي، وويغان أتليتيك أو مانشستر سيتي مع ساوثهامبتون.

ستقام المباريات ما بين يومي 16 و19 مارس المقبل.