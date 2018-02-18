ليون يهدر تقدمه على ليل ويكتفي بالتعادل

فرط ليون في فوز كان في متناول يديه وتعادل مع مضيفه ليل 2-2 يوم الأحد ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم .

وأنهى ليون الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما بيرتران تراوري في الدقيقتين 21 و44. وفي الشوط الثاني،عادل فريق ليل النتيجة بتسجيل هدفين عن طريق نيكولاس بيبي ولويس أروخو في الدقيقتين 65 و81.



ورفع ليون رصيده إلى 49 نقطة في المركز الرابع، كما رفع ليل رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع عشر، بفارق الأهداف خلف تروا وتولوز صاحبي المركزين الخامس عشر والسادس عشر على الترتيب.