مشجعو ليفربول: سنعتنق الإسلام إذا استمر صلاح بالتألق

ابتكرت جماهير ليفربول الإنجليزي أهزوجة جديدة تقول فيها إنها ستتحول إلى الإسلام إذا استمر النجم المصري محمد صلاح في تقديم مستوياته الباهرة.

وأصبح صلاح ثاني أسرع لاعب يسجل 30 هدفا مع ليفربول في 36 مباراة بعد انتقاله من روما الإيطالي، وذلك بتسجيله في مرمى بورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء 5-0.

وفي شوارع المدينة البرتغالية منتصف الأسبوع، غنى مشجعو ليفربول: إذا سجل صلاح المزيد من الأهداف، عندها سنكون مسلمين.

وقال بيارا بوار المدير التنفيذي لمنتدى مكافحة العنصرية في أوروبا لصحيفة واشنطن بوست الأميركية: هذه أول مرة أرى تعليقا إيجابيا وصريحا يتضمن الدين.

ويحتفل صلاح، أفضل لاعب إفريقي لعام 2017، عادة بعد تسجيله الأهداف بالسجود.