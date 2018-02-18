يونايتد يتجاوز هدرسفيلد ويتأهل إلى ربع النهائي

المصدر: لندن - د ب أ

تأهل فريق مانشستر يونايتد إلى دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتغلبه على مضيفه هدرسفيلد تاون 2 - صفر، يوم السبت، ضمن منافسات دور الستة عشر من المسابقة.

واستمرت متاعب فريق ويست بروميتش الإنجليزي هذا الأسبوع بتوديعه البطولة عقب خسارته أمام ساوثهامبتون 1 - 2، كما تأهل فريق برايتون لدور الثمانية بعد تغلبه على كوفنتري سيتي 3 - 1، يوم السبت أيضا.

وفرض مانشستر يونايتد سيطرته على مجريات اللعب تماما أمام مضيفه هدرسفيلد واستطاع أن ينهي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة الثالثة.

وفي الشوط الثاني واصل مانشستر يونايتد أدائه الجيد واستطاع أن يسجل الهدف الثاني عن طريق لوكاكو في الدقيقة 55.

ودخل فريق ويست بروميتش مباراته أمام ساوثهامبتون متأثرا بالحادث، الذي اعترف خلاله أربعة لاعبين بالخروج من معسكر الفريق إسبانيا وتم استجوابهم عما إذا كانوا قاموا بسرقة سيارة أجرة.

وتقدم فريق ساوثهامبتون بهدف سجله ويسلي هوديت في الدقيقة 11 وأضاف دوسان تاديتش الهدف الثاني في الدقيقة 56، فيما سجل سالومون روندون هدف حفظ ماء الوجه لويست بروميتش في الدقيقة 58.

وفي المباراة الثانية، فاز برايتون على كوفنتري سيتي 3 - 1. وتقدم برايتون بهدف سجله يورجين لوكاديا في الدقيقة 15 وأضاف كونور غولدسون الهدف الثاني في الدقيقة 34 وأضاف ليوناردو ألوا الهدف الثالث في الدقيقة 60، فيما سجل هدف كوفنتري سيتي جونسون كلارك هاريس في الدقيقة 77.