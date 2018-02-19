إنييستا يعود إلى "ستامفورد بريدج" بذكريات الهدف القاتل

سجل أندريس إنييستا هدفا بمرمى تشيلسي الإنجليزي في الوقت الضائع على استاد "ستامفورد بريدج" في العاصمة البريطانية لندن ليقود برشلونة الإسباني إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2009.

وبعد تسع سنوات، يعود إنييستا مع الفريق الكتالوني إلى الملعب نفسه يوم الثلاثاء محملا بالطموحات والآمال لقيادة فريقه إلى دور الثمانية في البطولة نفسها.

ويحل برشلونة ضيفا على تشيلسي في ذهاب الدور الثاني (دور الستة عشر) لدوري الأبطال، ويأمل الفريق في نسخ مستواه العالي في الدوري الإسباني هذا الموسم إلى مسيرته في الأدوار الفاصلة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتمثل المباراة غدا مواجهة من نوع خاص لأربعة من عناصر التشكيلة الأساسية لبرشلونة حيث لا تزال ذكريات المباراة على هذا الملعب في 2009 حاضرة في أذهانهم.

وشارك كل من أندريس إنييستا وليونيل ميسي وسيرخيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه مع برشلونة في مباراة 2009 بجولة الإياب في الدور قبل النهائي للبطولة، وسجل إنييستا هدف التعادل 1 - 1 في الوقت بدل الضائع للمباراة ليقود فريقه إلى نهائي البطولة نظرا لانتهاء مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي على ملعب برشلونة.

وتشتهر هذه المباراة بالهدف القاتل لإنييستا وبالإدارة المثيرة للحكم النرويجي توم أوفريبو في هذه المباراة حيث اتهمه نادي تشيلسي بأنه تغاضى عن احتساب أربع ضربات جزاء للفريق في مواجهة برشلونة.

ويتطلع برشلونة حاليا إلى أول ألقابه في البطولة منذ 2015. ويتطلع الرباعي إلى ذكريات المواجهة مع تشيلسي في 2009.

وقال خوردي ألبا نجم برشلونة في محاولة لتخفيف ضغوط المباراة: إنها مواجهة من مباراتين. ليس مرجحا أن تحسم المواجهة في مباراة الذهاب.

ومع فوز برشلونة على إيبار بالدوري الإسباني مطلع هذا الأسبوع، مدد الفريق سجله الخالي من الهزائم في المسابقة المحلية إلى 31 مباراة متتالية منها 24 مباراة في الموسم الحالي وآخر سبع مباريات في الموسم الماضي.

وفي 24 مباراة خاضها الفريق بالدوري الإسباني هذا الموسم، حقق الفريق بقيادة مديره الفني إيرنستو فالفيردي 19 انتصارا مقبل خمسة تعادلات.

ويعتمد سجل نجاح برشلونة هذ الموسم بشكل كبير على الاستقرار والثبات الدفاعي والذي يظهر من حفاظ الفريق على نظافة الشباك في 15 مباراة من بين 24 مباراة خضها في الدوري المحلي هذا الموسم.

كما ظهر هذ المستوى الرائع لبرشلونة من خلال مباريات الفريق في مرحلة المجموعات بالدور لأول لدوري الأبطال الأوروبي حيث استقبلت شباك الفريق هدفا واحدا فقط في المباريات الست بمجموعته.

وتعادل الفريق في مباراتين من مباريات المجموعة كما تعادل الفريق في اثنتين من آخر ثلاث مباريات خاضها في الدوري الإسباني.

ويأمل تشيلسي في أن يتأثر برشلونة سلبيا بضغط المباريات في الفترة الماضية حيث خاض الفريق الكتالوني 13 مباراة في الأسابيع الستة الأولى من عام 2018 في ظل مشاركة الفريق في أكثر من مباراة بكأس ملك إسبانيا.

ورغم هذا ، لا يزال إنييستا (33 عاماً) منتعشا وبحال جيدة. وشارك اللاعب أساسيا بالموسم الحالي في عدد من المباريات يفوق إجمالي المباريات التي خاضها أساسيا في الموسم الماضي.

وذكرت بعض وسائل الإعلام الإسبانية في الأسبوع الماضي أنه سينتقل إلى تيانغن كوانيان الصيني في صيف 2018 . وربما كان هذا أكثر واقعية في صيف العام الماضي فيما يبدو استمرار اللاعب مع برشلونة الآن أمرا أكثر منطقية.

وقد ينجح اللاعب في تقديم عرض قوي آخر على استاد "ستامفورد بريدج" ليساهم في مواصلة برشلونة لمسيرته في الدوري.