بورتو يستعيد توازنه بعد خسارة ليفربول الثقيلة

استعاد فريق بورتو صدارة ترتيب الدوري البرتغالي لكرة القدم بتغلبه على ضيفه ريو آفي 5 - صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين.



وكان بورتو قد فقد صدارة الترتيب يوم السبت، بعد تغلب بنفيكا على بوافيستا 4 -صفر إلا انه عاد واستعاد الصدارة بفوزه على ريو آفي.



وسجل أهداف بورتو سيرجيو أوليفيرا في الدقيقة الثانية وفرانسيسكو سواريز (هدفين) في الدقيقتين 22 و84 وموسى ماريغا (هدفين) في الدقيقتين 34 و72.



ورفع بورتو رصيده إلى 58 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ريو آفي عند 36 نقطة في المركز الخامس. ,هذا الفوز جعل بورتو يستعيد توازنه بعد الخسارة الكبيرة صفر - 5 ،التي لحقت بالفريق أمام ضيفه ليفربول الإنجليزي يوم الاربعاء الماضي بدوري أبطال أوروبا.