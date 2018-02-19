تقنية الفيديو تصل البطولات الأفريقية

أكد الاتحاد الأفريقي يوم الإثنين أن تقنية الفيديو ستختبر في الكأس السوبر الأفريقية التي تجمع السبت الوداد البيضاوي المغربي بطل دوري الأبطال مع مازيمبي الكونغولي الديموقراطي بطل كأس الاتحاد.

وعبر الامين العام للاتحاد الافريقي المصري عمرو فهمي عن سعادته بعد إعطاء هيئة البورد التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم الضوء الأخضر لتجربة هذه التقنية، وقال : إنها لحظة تاريخية بالنسبة إلى كرة القدم الأفريقية.

وأضاف فهمي: أنا فخور أن أرى أفريقيا تأخذ المبادرة وتتبني آخر أنواع التكنولوجيا للمساعدة على تطوير كرة القدم، إنها خطوة كبيرة بالنسبة لكرة القدم الأفريقية، وأنا واثق من أن تأثيرها سيظهر على مختلف المستويات.

وقد اختبرت هذه التقنية بشكل محدود في كأس الأمم الافريقية للمحليين مطلع العام الحالي في المغرب اعتبارا من ربع النهائي.

وكان الاتحاد الافريقي سمح في نوفمبر الماضي بإقامة وحدة فيديو داخل قسم التحكيم التابع له.

وخاض مازيمبي كأس السوبر أربع مرات توج في ثلاث منها، فيما يبحث الوداد عن لقب أول بعد اخفاقه مرتين عامي 1993 و 2003.