ريال مدريد يواصل صحوته ويهزم بيتيس

ثأر ريال مدريد من هزيمته ، في الدور الأول أمام ريال بيتيس وتغلب عليه 5 - 3 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وتقدم ريال مدريد بهدف سجله ماركو أسينسيو في الدقيقة، 11 وتعادل عيسى ماندي لبيتيس في الدقيقة 34 وسجل ناتشو فيرنانديز، لاعب الريال، الهدف الثاني لبيتيس، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 38 لينتهي الشوط الأول بتقدم بيتيس 2 - 1.



وفي الشوط الثاني، سجل سيرخيو راموس هدف التعادل للريال في الدقيقة 50 ،ثم أضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني له، والثالث للريال في الدقيقة 59، وهو الهدف رقم ستة آلاف للريال في الدوري الإسباني على مدار تاريخه، ثم أضاف كريستيانو رونالدو الهدف الرابع للريال في الدقيقة 65 و سجل سرجيو ليون الهدف الثالث لبيتيس في الدقيقة 85 قبل أن يسجل كريم بنزيمة الهدف الخامس للريال في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.



ورفع ريال مدريد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع بفارق عشر نقاط خلف بلنسية صاحب المركز الثالث، وبفارق 17 نقطة عن غريمه التقليدي برشلونة المتصدر، وتوقف رصيد ريال بيتيس عند 33 نقطة في المركز التاسع بفارق نقطة خلف جيرونا.



يذكر أن هذا الفوز هو الثالث عشر للريال في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في ست، فيما تعد هذه الخسارة هي الحادية عشر لبيتيس هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والتعادل في ثلاث.