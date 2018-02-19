ساري: لاعبو نابولي لا يهتمون بلقب الدوري الأوروبي

قال ماوريتسيو، ساري مدرب نابولي، يوم الأحد، إنه لا يستطيع أن يجعل لاعبيه يهتمون باللعب في الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد خسارته الأخيرة من لايبزيغ الألماني.

وفاز نابولي 1-0 على ضيفه سبال يوم الأحد ليحقق انتصاره التاسع على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي ويظل على قمة الترتيب بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس.

وتناقض أداء نابولي بشدة مع مستواه المتواضع عندما خسر يوم الخميس الماضي 3-1 خارج ملعبه أمام لايبزيغ في ذهاب دور 32 للدوري الأوروبي.

وقال ساري إن تركيز لاعبيه منصب بالكامل على الفوز بالدوري الإيطالي لأول مرة منذ 1990 ووضع حد لفوز يوفنتوس باللقب ست مرات متتالية.

وأضاف ساري: الذي خرج فريقه بالفعل من دوري أبطال اوروبا وكأس إيطاليا يبدو أن هذا الفريق يفكر فقط في الدوري الإيطالي ونواجه صعوبات في العثور على حافز في البطولات الأخرى، وتغيير العديد من اللاعبين أمام لايبزيغ لا يعني عدم اهتمامنا بهذه البطولة، والجميع يتبع سياسة التناوب في الدوري الأوروبي.

وأتبع: توقعت المزيد من الحماس من الذين كانوا في الملعب، لكن هذه المشكلة نواجهها منذ بداية الموسم. في إشارة لنتائج نابولي في مسابقات الكأس.