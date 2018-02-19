طيران الإمارات تمدد رعايتها لأرسنال حتى 2024

أعلن نادي أرسنال، المنافس في الدوري الإنجليزي، أنه وقع على عقد رعاية جديد لقميص الفريق لمدة خمس سنوات مع شركة طيران الإمارات.

وأضاف النادي أن هذه أكبر صفقة رعاية لقميصه على الإطلاق، وستمتد حتى موسم 2023-2024، وهو ما سيبقي على شراكته مع طيران الإمارات لمدة 18 عاما على الأقل.

وكجزء من العقد الجديد، ستحتفظ الخطوط الجوية التي تتخذ من دبي مقرا لها بحقوق التسويق للقيام بحملات ترويجية حول العالم مع الاستمرار في الاحتفاظ بحقوق التسمية الخاصة بإستاد أرسنال حتى 2028.

وقال إيفان غازيديس، الرئيس التنفيذي لأرسنال في بيان: عقد رعاية قميصنا هو الأطول في الدوري الممتاز، كما انه أحد أطول علاقات العمل في عالم الرياضة، وهذا الالتزام المتبادل يمثل شهادة على قوة وعمق علاقتنا المتفردة.

وتابع: تؤكد طيران الإمارات ثانية على إيمانها الكبير بنهجنا وطموحنا وستساعدنا الزيادة الكبيرة في استثماراتها على مواصلة المنافسة على الألقاب وتحقيق المزيد من النجاح للنادي ولجماهيرنا حول العال.

وكانت طيران الإمارات قد وقعت على عقد الرعاية الأول لها مع أرسنال في 2004 وهو ما منح الشركة حقوق التسمية للإستاد الجديد للفريق آنذاك وذلك حتى 2021 إضافة لعقد رعاية قميص الفريق والذي بدأ من موسم 2006.