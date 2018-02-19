كونتي وفابريغاس: برشلونة يعاني من نقاط ضعف

قال أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي الإنجليزي، إن فريقه يجب أن يقدم "مباراة مثالية" ليتغلب على برشلونة المرعب في ذهاب دور 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وتعافى حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز من سلسلة من العروض السيئة ليفوز بمباراتين متتاليتين أمام وست بروميتش البيون في الدوري وهال سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي لكن كونتي لن ينخدع بذلك.

وقال كونتي لوسائل إعلام بريطانية: تدرك أنك ستواجه أحد أفضل الفرق في العالم، وربما هو المرشح للفوز بلقب البطولة، لكن على الجانب الآخر يجب أن نشعر بالسعادة، لان هناك فرصة عظيمة سنحت لنا لخوض مباراة كبيرة أمام فريق قوي حقا وهو ما سيظهر مستوانا الحقيقي.

وتابع: يجب أن نحاول تقديم مباراة مثالية، مباراة مثالية من خلال اتخاذ أفضل القرارات، لكن بالنسبة لهذه النوعية من الفرق فإنها تمتلك شخصية رائعة عند

الاستحواذ على الكرة، لكنهم قد يعانون من نقاط ضعف بدون الكرة ويجب أن نحاول الاستفادة من ذلك.

ولم يسجل ليونيل ميسي نجم برشلونة أي هدف خلال ثماني مباريات أمام تشيلسي، ويأمل كونتي في أن يحافظ فريقه على هذا السجل.

وكانت آخر مرة فاز فيها تشيلسي على منافسه الإسباني في عام 2012 عندما شق الفريق اللندني طريقه نحو أول ألقابه في دوري الأبطال، ويبدو لاعب الوسط سيسك فابريغاس، الذي انتقل لستامفورد بريدج في عام 2014 قادما من برشلونة، واثقا من قدرة فريق كونتي على تكرار هذا الانجاز.

وقال فابريغاس: يحاولون دوما ممارسة الضغط المكثف، ويعملون دوما للسيطرة على الكرة، ولو أمكننا تجاوز المرحلة الأولى من الضغط الذي سيمارسونه ثم امتلاكنا الرغبة في الرد بالمثل فإنني اعتقد أن بوسعنا إلحاق الضرر بهم، لأنهم سيتركون الكثير من المساحات في الخلف.