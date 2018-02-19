مارتن شميدت مدرب فولفسبورغ يستقيل من منصبه

استقال مارتن شميدت مدرب فولفسبورغ بعد خمسة أشهر قاد خلالها الفريق في 22 مباراة وذلك قبل أربعة ايام من مواجهة مهمة في الصراع على البقاء بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم أمام ماينز وأبدى ناديه اندهاشه من القرار لكنه قبله على مضض.



وعين شميدت، وهو رابع مدرب يرحل عن النادي منذ أكتوبر 2016، في سبتمبر الماضي، وتعادل فولفسبورغ 11 مرة من 19 مباراة خاضها في الدوري تحت قيادته بينما خسر خمس مرات وفاز في ثلاث، وكما فاز الفريق بمباراتين في كأس ألمانيا قبل الخسارة أمام شالكه في دور الثمانية.



ويحتل فولفسبورغ، الذي فاز بلقبه الوحيد في الدوري في 2009، المركز 14 متفوقا بمركزين ونقطة وحيدة على ماينتس الذي سيستضيفه يوم الجمعة.



وقال أولاف ريبي المدير الرياضي: أراد مارتن شميدت افساح الطريق لمدرب جديد يقود الفريق للبقاء في دوري الأضواء، وأعترف أن القرار أحبطني لانه المدرب الذي كنا نريده حقا.