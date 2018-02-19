ميلان يهزم سامبدرويا بهدف بونافينتورا

حقق ميلان انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإيطالي عقب فوزه 1 -صفر على ضيفه سامبدوريا في المرحلة 25 من المسابقة.



ورفع ميلان رصيده إلى 41 نقطة في المركز السابع، متأخرا بفارق الأهداف فقط خلف سامبدوريا، صاحب المركز السادس، المتساوي معه في نفس الرصيد.



وأحرز جياكومو بونافينتورا هدف ميلان الوحيد في الدقيقة 13، معوضا ركلة الجزاء التي أهدرها زميله ريكاردو رودريغيز في الدقيقة السابعة.



بتلك النتيجة، ثأر ميلان من خسارته صفر - 2 أمام سامبدوريا في لقائهما بجولة الذهاب للبطولة في شهر سبتمبر الماضي.



يذكر أن هذا هو الفوز الأول الذي يحققه ميلان على سامبدوريا بملعب (سان سيرو) معقل الفريق اللومباردي منذ 28 نوفمبر عام 2015.