أبطال آسيا: تشونبوك يسحق كيتشي بسداسية نظيفة

حقق تشونبوك الكوري الجنوبي فوزه الثاني على التوالي في دوري أبطال آسيا لكرة القدم عندما سحق مستضيفه كيتشي من هونغ كونغ 6-صفر في المجموعة الخامسة يوم الثلاثاء.

وأنهى تشونبوك بطل 2016 الشوط الأول متقدما بأربعة أهداف عن طريق البرازيلي أدريانو، هدفين، وكيم جين-سو وتياغو ألفيس، قبل أن يكمل أدريانو ثلاثيته الشخصية في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بينما اختتم لي دونج-جوك مهرجان الأهداف في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويتصدر تشونبوك المجموعة برصيد ست نقاط مقابل أربع لتيانجين غوانجيان الصيني الذي تعادل 1-1 مع كاشيوا ريسول الياباني بعدما سجل له الكسندر باتو مهاجم البرازيل السابق هدفا في الدقيقة 88.

ويملك شنغهاي سيبغ ست نقاط أيضا في صدارة المجموعة السادسة بعد أن هزم ملبورن فيكتوري الاسترالي ‭4‬-1 بفضل هدف من البرازيلي هالك وثنائية لمواطنه أوسكار.

ويأتي خلفه أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بأربع نقاط بعدما تغلب 2-1 على كاواساكي فرونتيل الياباني. وسجل هدفي أولسان جيونج جاي-يونغ في الدقيقة 42 ولي يونج-جاي في الدقيقة 66 قبل أن يقلص كي تشينن الفارق لصالح الفريق الياباني في الدقيقة 85.